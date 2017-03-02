Донецкую фильтровальную станцию разминировали

Саперы очистили от мин территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом во вторник, 2 марта, сообщается на странице украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (так в Киеве называют самопровозглашенные республики) и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

«ДФС разминирована. Планируется вывоз хлора для очистки воды. Сейчас есть в наличии 2,5 тысячи тонн хлора», — говорится в записи.

Материалы по теме Империя под ударом Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса

26 февраля украинские радикалы покинули территорию фильтровальной станции. О захвате ДФС боевиками украинских радикальных подразделений в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили днем ранее. До этого станцию обстреливали в течение нескольких дней, 24 февраля она прекратила работу, ее покинул персонал.

Донецкая фильтровальная станция частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР.