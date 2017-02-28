Из-за обстрелов украинской армии без света в Донбассе остались сотни людей

В результате обстрела украинской армии окрестностей города Ясиноватая без света остались сотни людей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Из-за обстрела украинской стороной окрестностей Ясиноватой были перебиты линии электропередачи. Без электроснабжения осталось село Васильевка», — рассказал глава горадминистрации Ясиноватой Олег Моргун.

По его словам, в Васильевке проживают около трехсот человек. Как передает ТАСС, под огнем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась и насосная станция Южнодонбасского водовода в районе Ясиноватой. Коллектив станции был вынужден пережидать огневой налет в бомбоубежище.

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Двумя днями ранее украинские националисты оставили территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). О захвате ДФС боевиками украинских радикальных подразделений замглавы в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили 25 февраля. До этого станцию в течение нескольких обстреливали. 24 февраля предприятие прекратило работу, а персонал был эвакуирован.

Донецкая фильтровальная станция частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем украинских военных. Также станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР.