Боец ВСУ предложил депортировать жителей Донбасса в Магадан

Жителям Донбасса, которым не нравятся украинские порядки, следует переехать в Магадан. Такое мнение в интервью Военному телевидению Украины высказал боец Вооруженных сил страны (ВСУ) Юрий, видео интервью доступно на YouTube.

«Конечно, уже надоело, если честно сказать. Как бы эту войну уже закончить. Там такие же все — молодые, старые есть, все подряд. Когда они поймут, что мы пришли не ради того, что их всех выгнать, а жить в мире, как положено, что как была Украина цельная, так и будет. Чего они там, я никак не пойму. Пусть кому не нравится, едут в Магадан и живут в России, оставят Украину нам», — сказал военнослужащий.

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10 марта первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) не осталось практически «ничего украинского». «Ко мне приходят люди из тех регионов, приносят школьные учебники, тетради, какие-то аксессуары. Все это пронизано уже Россией», — отметил он.

В декабре 2016-го советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. Он добавил, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать. "Вата" (так на Украине пренебрежительно называют людей, отстаивающих пророссийские взгляды — прим. «Ленты.ру») любит силу. И уважает силу», — сказал он. При этом с журналистом он общался на русском языке.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.