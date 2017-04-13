Украинский генерал рассказал о подходящем моменте для нападения на Россию

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что после ослабления России Украина сможет вести против нее боевые действия. Об этом он написал в статье, опубликованной в четверг, 13 апреля, в издании «Обозреватель».

«Переходить на текущий момент в прямое широкомасштабное столкновение с россиянами, на мой взгляд, нецелесообразно. Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны — вплоть до ведения боевых действий», — высказал мнение Романенко.

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В декабре 2016-го начальник украинского Генштаба Виктор Муженко рассказал о возможных потерях армии в случае отражения внешнего нападения, в том числе, со стороны России. «По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10-12 тысяч человек», — сказал военачальник.

Ранее в том же месяце Муженко утверждал, что Украина может «ждать удара от российских группировок с севера, с запада и с юга, из Крыма, где русские сосредоточили существенные наступательные способности». Тогда же глава Генштаба выразил мнение, что в случае вооруженного конфликта с Киевом Россия понесет огромные потери.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала военной операции украинской армии в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к конфликте на юго-востоке ее территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.