Cнайпер Скат потребовал отгородить жителей Донбасса колючей проволокой

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Лапин (позывной Скат) в интервью порталу Online.ua сказал, что в Донбассе ненавидят Украину.

«Мое мнение — обтянуть их всех колючей проволокой. Говорят, есть там люди нормальные. Но я за всю службу таких, к сожалению, не встречал — не везло мне как-то. Все такие попадались, что они смотрят на тебя, может даже улыбаются в глаза, но только и ждут момента, чтобы всадить тебе нож в спину», — пожаловался военнослужащий.

Он добавил, что за все время в АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) не встретил ни одного человека, которому хотелось бы помочь.

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10 марта первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) не осталось практически «ничего украинского». «Ко мне приходят люди из тех регионов, приносят школьные учебники, тетради, какие-то аксессуары. Все это пронизано уже Россией», — отметил он.

В декабре 2016-го советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. Он добавил, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать. "Вата" (так на Украине пренебрежительно называют людей, отстаивающих пророссийские взгляды — прим. «Ленты.ру») любит силу. И уважает силу», — сказал он. При этом с журналистом он общался на русском языке.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.