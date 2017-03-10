Кравчук признал «отсутствие украинского» в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) не осталось практически «ничего украинского». Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Ко мне приходят люди из тех регионов, приносят школьные учебники, тетради, какие-то аксессуары. Все это пронизано уже Россией. Украинского там нет уже ни на копейку», — заявил Кравчук.

Он добавил, что Киеву все равно следует бороться за утраченные территории. «Нам нужно больше терпения. Но это вовсе не означает, что мы должны уступать», — подчеркнул бывший глава государства.

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12 декабря 2016 года Кравчук заявил, что для возвращения Донбасса под контроль Киева следует отказаться от минских переговоров и создать комитет из высокоморальных россиян и украинцев. «Пусть за стол переговоров с одной стороны сядут пять высокоморальных россиян, которые никогда не были замешаны в политике, но являются значимыми личностями в стране. То же самое и от Украины. Вместе они предложат план решения наболевших вопросов», — предложил он, добавив, что выработанные развитыми духовно гражданами двух стран планы следует предоставить президентам России Владимиру Путину и украинскому лидеру Петру Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год.