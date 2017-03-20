Украинский снайпер Скат восхитился командирским талантом Гиви

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав (позывной Скат) заявил, что комбат ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Толстых (позывной Гиви) был талантливым командиром. Об этом он сказал в интервью порталу Online.ua.

«Гиви — это был воин. Когда мы два раза подбивали их танки, Гиви орал: вытаскивайте экипаж, танки — пофиг! Он был стратегом, я вам скажу! Он выжидал паузы. В его подразделении "Сомали" даже пехота была достаточно грамотная», — рассказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что Толстых не издевался над попавшими в плен украинцами. «Человек, попавший в плен, когда его кормят кусочками погонов или флага, внутри плачет от счастья. Потому что прекрасно знает, что ему могут отрезать по кусочкам ногу. Или руку. Но Гиви никогда в этом не участвовал», — отметил снайпер.

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10 марта министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что убийство Толстых было спланировано в отделе контрразведки Службы безопасности Украины, непосредственными исполнителями стали бойцы 8-го полка спецназа ВСУ.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Источник рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Позже у следствия появилась версия о закладке в помещении взрывного устройства.

В январе 2015 года бойцы украинской армии после массированного обстрела Донецка предприняли попытку штурма города, но попали в окружение. Ополченцы доставили их на место гибели мирных жителей, чтобы показать им результаты их обстрела. После этого Гиви срезал у подполковника ВСУ Олега Кузьминых погоны и заставил его жевать их.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе батальона «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.