В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви

Убийство комбата самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной Гиви) было спланировано в отделе контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу, 10 марта, сказал министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и РФ. Начальник департамента контрразведки СБУ — полковник Сандурский Анатолий Викторович (позывной Хутор)», — заявил Пасечник.

Он добавил, что непосредственными исполнителями убийства Толстых стали бойцы 8-го полка спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделение дислоцируется в городе Хмельницкий, его командиром является полковник Олег Нечаев, начальником отдела разведки — майор Павел Балов (позывной Кедр).

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Министр госбезопасности сообщил также, что в городе Старобельск Луганской области (подконтрольная Киеву территория) развернут сводный отряд спецназа численностью 120-150 человек, сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы от 12 до 17 человек в каждой.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Источник рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Позже у следствия появилась версия о закладке в помещении взрывного устройства. В Донецке произошедшее назвали терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.