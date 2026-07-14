Россия и Бразилия достигли понимания по запуску прямых рейсов между странами

Посол Бразилии Сантос: Запуск прямых рейсов между РФ и Бразилией зависит от авиакомпаний

Российская Федерация (РФ) и Бразилия достигли понимания по запуску прямых рейсов между странами. Об этом посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

На данный момент точной даты запуска прямого сообщения нет. По словам дипломата, представители обоих правительств сошлись в том, что необходимо уделить этому вопросу особое внимание.

Однако прямые перелеты в первую очередь зависят от авиаперевозчиков. «Такие вопросы, как маршрут или частота рейсов, обсуждаются между правительствами, но то, каким образом эти рейсы будут выполняться, — это прерогатива конкретных авиакомпаний», — добавил Сержио Родригес дос Сантос.

Ранее стало известно, что Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович.

