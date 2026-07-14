Постсоветская страна запретила вывоз топлива

Власти Киргизии ввели полный запрет на вывоз топлива

Власти Киргизии ввели полный запрет на вывоз топлива. Соответствующее постановление кабинета министровопубликовано на сайте правительства.

Постсоветская страна пошла на запрет экспорта, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок. Решение кабмина вводит полный запрет на вывоз топлива за пределы республики, даже в страны ЕАЭС. Исключение сделано только для горюче-смазочных материалов (ГСМ), находящихся в штатных топливных баках автотранспорта.

Помимо этого, власти отменили запрет на ввоз топлива автотранспортом, действовавший с 2019 года.

Ранее Киргизия попросила Россию обеспечить стабильные поставки топлива из опасений дефицита. Помимо РФ, республика обратилась также к Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. Ближайших соседей просят помочь с поставками бензина. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере.