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11:13, 14 июля 2026Россия

Политик Борис Надеждин объяснил свое задержание

Политик Борис Надеждин заявил, что его задержание связано с политической деятельностью
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что его задержали из-за политической деятельности. Такую причину он озвучил в обращении в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что параметры его жизни, в частности, отсутствие статуса иноагента и продолжение деятельности в России, «стремительно уменьшаются».

По словам Надеждина, он ожидал, что у него будет большая поддержка в ходе выдвижения на выборы в Госдуму и сбора подписей.

«Я надеюсь, что все-таки я останусь живым, на свободе и в России», — сказал политик.

О задержании Бориса Надеждина стало известно 13 июля. Его адвокат, Дмитрий Трунин, сообщал, что причиной стала демонстрация политиком экстремистской символики в сети. За три дня до задержания Надеждина признали иноагентом.

В 2024 году политик собирался участвовать в выборах президента России, но получил отказ в регистрации. Тогда Центризбирком объяснил это решение тем, что суммарное число недостоверных и недействительных подписей, которые предоставил Надеждин, превышает допустимый уровень.

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