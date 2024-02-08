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13:03, 8 февраля 2024Россия

ЦИК официально отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России
Борис Надеждин (в центре)

Борис Надеждин (в центре). Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ официально отказалась зарегистрировать выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина в качестве кандидата в президенты из-за высокого процента брака в собранных им подписях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, принятое на заседании комиссии.

В документе сказано, что решение принято в соответствии с федеральным законом на основании того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества.

В ЦИК указали, что количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку политика составляет 95 587, что «не является достаточным для регистрации». При этом Надеждин просил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы до 10 февраля.

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Говоря о регистрации политика, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ЦИК четко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов. В случае Надеждина имеет место большое число огрехов в подписях.

Президентские выборы в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование проведут в 29 регионах страны.

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      Алина Гончарова
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