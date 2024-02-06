Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Политик Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Политик Борис Надеждин попросил главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову перенести рассмотрение его регистрации на выборы президента России до 10 февраля. В своем обращении он отметил, что таким образом ему удастся изучить все претензии к подписям и подготовить возражения, сообщает РИА Новости.

До этого в штабе Надеждина пояснили, что в подписях в поддержку его выдвижения обнаружили 15,348 процента брака. Сам политик подчеркнул, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента России, то он обратится в Верховный суд.

5 февраля агентство ТАСС сообщало, что предварительная рекомендация Избиркома — не регистрировать Надеждина кандидатом.

Окончательное решение по регистрации оставшихся кандидатов ЦИК планировал принять 7 февраля.

Пока же в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

Президентские выборы в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование проведут в 29 регионах страны.