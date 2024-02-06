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12:44, 6 февраля 2024Россия

Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Политик Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Политик Борис Надеждин попросил главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову перенести рассмотрение его регистрации на выборы президента России до 10 февраля. В своем обращении он отметил, что таким образом ему удастся изучить все претензии к подписям и подготовить возражения, сообщает РИА Новости.

До этого в штабе Надеждина пояснили, что в подписях в поддержку его выдвижения обнаружили 15,348 процента брака. Сам политик подчеркнул, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента России, то он обратится в Верховный суд.

5 февраля агентство ТАСС сообщало, что предварительная рекомендация Избиркома — не регистрировать Надеждина кандидатом.

Окончательное решение по регистрации оставшихся кандидатов ЦИК планировал принять 7 февраля.

Пока же в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

Президентские выборы в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование проведут в 29 регионах страны.

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      Анна Щербакова
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