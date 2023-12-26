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12:15, 26 декабря 2023Россия

В Центризбиркоме раскрыли число кандидатов на участие в выборах президента

Замглавы ЦИК Булаев: 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«В итоге всего 33, мне кажется (…) Заявлялись 33», — ответил Булаев на вопрос журналистов, сколько претендентов в кандидаты для участия на выборах главы государства.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Он сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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      Никита Абрамов
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