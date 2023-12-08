Путин объявил об участии в выборах президента

Путин сообщил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Об этом он сообщил участникам церемонии в Кремле, передает ТАСС.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

По словам Жоги, Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом».

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до выдвижения главы государства уточнял, что Путин сообщит о своем участии в выборах главы государства тогда, когда посчитает это необходимым.

Как ранее выяснил ФОМ, 70 процентов россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок. Еще 15 процентов выразили мнение, что президенту нужно оставить пост, однако после этого занять другую должность в руководстве страны.

Путин впервые занял пост главы государства в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на второй срок. С 2008 по 2012 год он занимал кресло премьер-министра России, пока главой государства был Дмитрий Медведев. На третий срок Путин избрался в 2012 году, на четвертый — в 2018-м.