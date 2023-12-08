В ЦИК утвердили даты первых в истории России многодневных выборов президента

ЦИК России утвердил трехдневные выборы президента с 15 по 17 марта 2024 года

Первые в истории России многодневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты голосования утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщается в Telegram-канале органа.

Глава комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что трехдневное голосование становится для российской избирательной системы традиционным. «Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — заявила она.

По словам Памфиловой, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удобство трехдневного голосования признали 74 процента россиян.

Ранее управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова заявила, что за выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента выступили 70 процентов россиян. Еще 15 процентов респондентов считают, что российскому лидеру нужно оставить пост, однако после этого занять другую должность в руководстве страны.

