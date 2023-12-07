Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:02, 7 декабря 2023Россия

Стала известна доля выступающих за новый президентский срок Путина россиян

ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

70 процентов россиян сообщили, что президенту страны Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова, чьи слова приводит РИА Новости.

Результаты исследований были представлены в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

Так, согласно опросу ФОМ, на вопрос, как нужно поступить Путину в 2024 году, 70 процентов ответили, что главе государства следует баллотироваться на новый срок. Еще 15 процентов выразили мнение, что президенту нужно оставить пост, однако после этого занять другую должность в руководстве страны. Восемь процентов заявили, что ему следует уйти из политики, а еще семь процентов затруднились ответить.

7 декабря Совет Федерации утвердил дату выборов президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании.

Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. При этом Путин подчеркивал, что примет решение об этом не раньше конца 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      Иностранец попытался привезти в Россию почти 50 килограммов гашиша и был осужден

      На Украине предрекли проблемы с соцвыплатами без помощи США

      Названы несовместимые с мандаринами продукты

      На Android-смартфонах нашли «приложения-коллекторы»

      16-летняя российская теннисистка показала самый большой скачок в рейтинге WTA

      Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

      Бывшая возлюбленная Егора Крида показала лицо без косметики

      В России ответили на обвинения во вмешательстве в дела Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости