Стала известна доля выступающих за новый президентский срок Путина россиян

ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина

70 процентов россиян сообщили, что президенту страны Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова, чьи слова приводит РИА Новости.

Результаты исследований были представлены в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

Так, согласно опросу ФОМ, на вопрос, как нужно поступить Путину в 2024 году, 70 процентов ответили, что главе государства следует баллотироваться на новый срок. Еще 15 процентов выразили мнение, что президенту нужно оставить пост, однако после этого занять другую должность в руководстве страны. Восемь процентов заявили, что ему следует уйти из политики, а еще семь процентов затруднились ответить.

7 декабря Совет Федерации утвердил дату выборов президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании.

Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. При этом Путин подчеркивал, что примет решение об этом не раньше конца 2023 года.