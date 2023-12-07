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10:17, 7 декабря 2023Россия

Совфед утвердил дату выборов президента России

Совфед: выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выборы президента РФ пройдут 17 марта. Дату голосования утвердил Совфед, пишет ТАСС.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании. Российская избирательная система основана на прямом волеизъявлении граждан и лишена «суррогатных электоральных механизмов», подчеркнула она.

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что успешное проведение выборов будет гарантом укрепления страны. По ее словам, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». ЦИК готов провести выборы так, как ждет народ России, заключила Памфилова.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года. В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Путин победит на президентских выборах в России в 2024 году, если решит баллотироваться.

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      Алан Босиков
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