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10:33, 17 ноября 2023Россия

Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

Песков: Путин победит на выборах президента, если решит баллотироваться

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин победит на выборах главы государства, если решит баллотироваться. Уверенность в этом выразил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», опубликованному в Youtube.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока сложно говорить о том, сможет ли следующий глава государства сохранить все достижения Путина.

Песков отметил, что нынешний глава государства пока не сообщил о своем намерении баллотироваться на следующий срок. «Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — сказал он.

Песков также убежден, что следующий президент России должен быть «таким же», как Путин. «Или другим, но таким же», — ответил он на уточняющий вопрос о том, возможно ли это.

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      Константин Лысяков
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