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13:32, 13 ноября 2023Россия

В Совфеде объявят дату выборов президента России в декабре

РИА Новости: Совфед 13 декабря может объявить дату выборов президента России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно, на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства Владимир Путин пока не решил насчет участия в президентских выборах.

Пресс-секретарь Путина заверил, что как только появится информация по ситуации, о ней уведомят журналистов.

26 октября стало известно, что Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.

Еще раньше Путин уверял, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

В Кремле также подчеркивали, что никто не сможет составить конкуренцию действующему лидеру страны на президентских выборах.

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      Анна Щербакова
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