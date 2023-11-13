В Совфеде объявят дату выборов президента России в декабре

РИА Новости: Совфед 13 декабря может объявить дату выборов президента России

Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно, на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства Владимир Путин пока не решил насчет участия в президентских выборах.

Пресс-секретарь Путина заверил, что как только появится информация по ситуации, о ней уведомят журналистов.

26 октября стало известно, что Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.

Еще раньше Путин уверял, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

В Кремле также подчеркивали, что никто не сможет составить конкуренцию действующему лидеру страны на президентских выборах.