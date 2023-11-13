В Совфеде объявят дату выборов президента России в декабре
Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно, на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства Владимир Путин пока не решил насчет участия в президентских выборах.
Пресс-секретарь Путина заверил, что как только появится информация по ситуации, о ней уведомят журналистов.
26 октября стало известно, что Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.
Еще раньше Путин уверял, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.
В Кремле также подчеркивали, что никто не сможет составить конкуренцию действующему лидеру страны на президентских выборах.