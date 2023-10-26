Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 26 октября 2023Россия

Путин и Явлинский не стали обсуждать тему президентских выборов

В партии «Яблоко» заявили, что Путин и Явлинский не обсуждали выборы президента

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не затрагивали тему президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Президентские выборы 2024 года не обсуждались. Ранее Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — уточняется в сообщении.

В начале октября российский лидер заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года. По его словам, по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что у Владимира Путина нет и не может быть конкурентов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

      В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

      В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости