Путин и Явлинский не стали обсуждать тему президентских выборов

В партии «Яблоко» заявили, что Путин и Явлинский не обсуждали выборы президента

Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не затрагивали тему президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Президентские выборы 2024 года не обсуждались. Ранее Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — уточняется в сообщении.

В начале октября российский лидер заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года. По его словам, по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что у Владимира Путина нет и не может быть конкурентов.