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09:56, 17 октября 2023Россия

В Кремле заявили о невозможности появления конкурентов у Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что у Путина нет и не может быть конкурентов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У президента России Владимира Путина нет и не может быть конкурентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что это суждение является его личным мнением.

«Мы неоднократно говорили, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране, и мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, что у него нет и не может быть конкурентов в Российской Федерации», — заявил представитель Кремля.

О решении выдвигать свою кандидатуру на выборы действующий президент пока не объявлял. Он сообщал, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

Ранее представитель Кремля уже заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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