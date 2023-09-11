В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

Песков: никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах в 2024 году

Никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

При этом Путин еще не заявлял о намерении участвовать в выборах, отметил представитель Кремля.

Президент пользуется абсолютной поддержкой населения, добавил Песков.

Ранее Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Он также призвал россиян участвовать и электоральных процессах. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — сказал он.