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12:25, 11 сентября 2023Россия

В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

Песков: никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах в 2024 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

При этом Путин еще не заявлял о намерении участвовать в выборах, отметил представитель Кремля.

Президент пользуется абсолютной поддержкой населения, добавил Песков.

Ранее Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Он также призвал россиян участвовать и электоральных процессах. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — сказал он.

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    Алан Босиков
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