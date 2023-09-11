В Кремле заявили об абсолютной поддержке россиянами Путина

Пресс-секретарь Песков: Путин пользуется абсолютной поддержкой россиян

Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что выборы, закончившиеся 10 сентября в России, красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны.

«И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой... Президент пользуется абсолютной поддержкой населения - большие возможности и большая ответственность», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников.

По мнению белорусского лидера, президент России пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить.