Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 11 сентября 2023Россия

В Кремле заявили об абсолютной поддержке россиянами Путина

Пресс-секретарь Песков: Путин пользуется абсолютной поддержкой россиян

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что выборы, закончившиеся 10 сентября в России, красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны.

«И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой... Президент пользуется абсолютной поддержкой населения - большие возможности и большая ответственность», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников.

По мнению белорусского лидера, президент России пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости