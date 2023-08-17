Лукашенко назвал Путина следующим президентом России, ведь у него нет соперников

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает ТАСС.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет», — сказал глава республики.

По мнению Лукашенко, президент России пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить. Однако российский лидер в ближайшее время «увидит» этого человека, убежден белорусский глава.

Ранее Лукашенко рассказал, что за день до начала спецоперации Путин попросил прикрыть его. «Если вдруг что-то случится, ты прикрой меня, пожалуйста», — процитировал президент Белоруссии просьбу российского коллеги.