Лукашенко рассказал о просьбе Путина за день до СВО

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о просьбе Путина прикрыть его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что за день до начала специальной военной операции (СВО) его российский коллега Владимир Путин попросил прикрыть его. Слова белорусского лидера передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Если вдруг что-то случится, ты прикрой меня, пожалуйста», — процитировал Лукашенко просьбу российского главы.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина еще до начала российской специальной военной операции (СВО) планировала ударить по территории Белоруссии. По его словам, Киев готовил удар из реактивных систем залпового огня «за несколько минут» до начала СВО.