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12:41, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах Киева ударить по территории Белоруссии

Лукашенко заявил, что Украина еще до СВО планировала ударить по территории Белоруссии

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Украина еще до начала российской специальной военной операции (СВО) планировала ударить по территории Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад намерен втянуть Белоруссию в войну и растянуть фронт на 2,5 тысячи километров. Он заверил, что Минск не даст шанса этого сделать и пообещал «страшный ответ» на любую попытку вторжения.

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Алевтина Запольская
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