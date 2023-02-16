Лукашенко заявил о желании Запада втянуть Белоруссию в войну

Лукашенко заявил, что не даст шанса Западу втянуть Белоруссию в войну

Запад намерен втянуть Белоруссию в войну и растянуть фронт на 2,5 тысячи километров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием», — пригрозил политик.

Белорусский лидер отметил, что в условиях мирного времени в армии страны находится 75 тысяч человек, но при необходимости численность можно нарастить до полумиллиона. «Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война», — обратился Лукашенко к западным странам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине. «Хотите мира на Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы [Запад] же этого не хотите», — выступил с призывом сесть за стол переговоров Лукашенко. Президент также назвал Запад виновником эскалации конфликта и обвинил в нежелании мира.

При этом белорусский лидер уточнил, что имеет в виду в первую очередь Соединенные Штаты, которые «наклонили Европу».