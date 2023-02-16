Лукашенко призвал к переговорам по Украине

Президент Белоруссии Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

«Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы [Запад] же этого не хотите», — выступил с призывом сесть за стол переговоров Лукашенко. Президент также назвал Запад виновником эскалации конфликта и обвинил в нежелании мира.

При этом белорусский лидер уточнил, что имеет в виду в первую очередь Соединенные Штаты, которые «наклонили Европу».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва, в отличии от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами.

В начале декабря 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил цели переговоров по конфликту на Украине. По его словам, главной задачей переговоров является достижение справедливого и длительного мира.

