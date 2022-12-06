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04:43, 6 декабря 2022Мир

Блинкен обозначил цели мирных переговоров по Украине

Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине привели к справедливому и длительному миру
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил цели переговоров по конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что главной задачей переговоров является достижение мира. «Это (конфликт на Украине — прим. «Ленты.ру») закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но, полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал Блинкен. Он также подчеркнул стремление Соединенных Штатов избежать «надуманного» мира для Украины.

Ранее госсекретарь заявил, что переговоры с Россией по Украине будут возможны только в том случае, если Москва проявит заинтересованность в дипломатии. Однако, по словам Блинкена, на сегодняшний день российская сторона не демонстрирует интерес к существенной дипломатии.

Ранее он подчеркивал, что США не намерены определять за Украину условия переговоров с Россией.

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Варвара Кузьмина
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