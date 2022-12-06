Блинкен обозначил цели мирных переговоров по Украине

Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине привели к справедливому и длительному миру

Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил цели переговоров по конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что главной задачей переговоров является достижение мира. «Это (конфликт на Украине — прим. «Ленты.ру») закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но, полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал Блинкен. Он также подчеркнул стремление Соединенных Штатов избежать «надуманного» мира для Украины.

Ранее госсекретарь заявил, что переговоры с Россией по Украине будут возможны только в том случае, если Москва проявит заинтересованность в дипломатии. Однако, по словам Блинкена, на сегодняшний день российская сторона не демонстрирует интерес к существенной дипломатии.

Ранее он подчеркивал, что США не намерены определять за Украину условия переговоров с Россией.