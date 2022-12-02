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10:13, 2 декабря 2022Мир

В США заявили об отказе вмешиваться в переговоры России и Украины

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не будет вмешиваться в переговоры России и Украины

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

США не будут за Украину определять условия переговоров с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем определять условия переговоров за Украину. Это будет решение Украины», — сказал американский госсекретарь, добавив, что США поддержат это решение.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты приветствуют диалог между Москвой и Киевом, который, по его словам, всегда возможен.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не исключает возможность переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным по поводу Украины, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ.

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Глеб Бажуткин
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