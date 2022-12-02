Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине

Байден сообщил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения СВО на Украине

Американский президент Джо Байден не исключает возможность переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным по поводу Украины, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта. Об этом политик сообщил на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

Глава государства назвал условие, при котором готов вести переговоры с Москвой. По его словам, он должен увидеть желание России завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне Джо Байден президент США

При этом Байден уточнил, что не планирует контактов с российским коллегой в ближайшем будущем. Переговоры с Москвой состоятся только при консультациях с НАТО, не на самостоятельной основе, добавил политик.

Запад и переговоры

Западные средства массовой информации неоднократно писали, что США добиваются переговоров между двумя странами. Газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что администрация Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к диалогу с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не давить на Киев в этом вопросе.

Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем. Если мы хотим добиться устойчивого мира, мы должны уважать украинцев и тот факт, что они сами должны выбрать условия и момент для переговоров Эммануэль Макрон президент Франции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что контакты с Путиным очень важны. Он призвал к дипломатическому разрешению конфликта.

Позиция России

Российская сторона неоднократно говорила, что Москва готова и открыта для переговоров. При это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. По его словам, у Украины должны быть политическая воля и готовность обсуждать предъявленные Москвой требования.

Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Как уточнил представитель администрации, у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются.

Путин отметил, что если Киев созреет, будут востребованы посреднические усилия тех, кто их сейчас предлагает. Он призвал подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для обсуждения мира.

Мы всегда говорили, что мы открыты. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован Владимир Путин президент РФ

Позиция Украины

Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он добавил, что не хочет обсуждать мир с Россией «за кулисами». Политик перечислил «абсолютно понятные» условия для переговоров.

Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится Владимир Зеленский президент Украины

Прошедшие раунды переговоров

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Перед этим также состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.