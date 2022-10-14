Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Путин заявил, что Россия всегда говорила о готовности к переговорам с Украиной

Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, трансляцию ведет «Россия 24».

По его словам, если Киев созреет, будут востребованы посреднические усилия тех, кто их сейчас предлагает.

Путин также заявил, что отказ Украины от дальнейших переговоров связан с отводом Россией войск от Киева.

Ранее сообщалось, что президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с российским коллегой в Санкт-Петербурге выразил готовность страны стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, если это потребуется.

О готовности стать посредником в российско-украинских переговорах также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — заявила канцелярия турецкого лидера.