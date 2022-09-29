Турция захотела стать посредником в переговорах России и Украины

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины и призвал Путина к мирному диалогу.

«Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — заявила канцелярия турецкого лидера.

Вечером 29 сентября Путин созвонился с Эрдоганом. Главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. В частности, российский лидер проинформировал коллегу об итогах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

По словам Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский попросил Анкару повлиять на Путина по вопросу состоявшихся референдумов. Однако турецкий лидер заявил следующее: «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Эрдоган также выразил надежду на мир на Украине.