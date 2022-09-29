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Путин созвонился с Эрдоганом

Путин обсудил по телефону с президентом Турции Эрдоганом ситуацию на Украине
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что главы государств обсудили различные аспекты развития двустороннего сотрудничества и ситуацию вокруг Украины. В частности, Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства», — сказано в сообщении. Российский президент подчеркнул, что жители указанных регионов реализовали право на самоопределение, закрепленное положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.

Ранее Эрдоган рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Анкару повлиять на Путина по вопросу прошедших референдумов. Однако турецкий лидер отметил: «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Он также выразил надежду на мир на Украине.

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Виктория Кондратьева
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