Путин связал отвод войск от Киева с отказом Украины от переговоров

Президент Путин связал отвод российских войск от Киева с отказом Украины от переговоров

Отказ Украины от дальнейших переговоров связан с отводом Россией войск от Киева. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Трансляция ведется на платформе «Смотрим».

«Как только войска от Киева отошли — все, желание вести переговоры у Киева пропало», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что договоренности в Стамбуле были почти парафированы, однако Киев перечеркнул итоги переговоров.