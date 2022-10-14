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15:44, 14 октября 2022Россия

Путин связал отвод войск от Киева с отказом Украины от переговоров

Президент Путин связал отвод российских войск от Киева с отказом Украины от переговоров

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Отказ Украины от дальнейших переговоров связан с отводом Россией войск от Киева. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Трансляция ведется на платформе «Смотрим».

«Как только войска от Киева отошли — все, желание вести переговоры у Киева пропало», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что договоренности в Стамбуле были почти парафированы, однако Киев перечеркнул итоги переговоров.

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Валерий Розенберг
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