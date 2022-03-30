Вооруженные силы России начали перегруппировку на двух украинских направлениях

ВС России начали проводить перегруппировку на киевском и черниговском направлениях

Вооруженные силы (ВС) России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции России на Украине.

В ходе брифинга Конашенков также раскрыл цели первого этапа. Он подчеркнул, что у ВС России был план сковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя, избежать штурма городов, чтобы не допустить потери среди гражданского населения. Далее планировалось нанести удар по ВСУ, который не позволил бы использовать им эти силы на главном направлении.

Ранее Конашенков назвал цель перегруппировки войск под Киевом и Черниговом. В первую очередь, отметил генерал-майор, это делается для завершения операции по полному освобождению Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).