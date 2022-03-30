Минобороны назвало цель перегруппировки войск под Киевом и Черниговом

Минобороны назвало целью перегруппировки войск на Украине полное освобождение Донбасса

Целью перегруппировки российских Вооруженных сил (ВС) на Украине является прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск после выполнения всех целей первого этапа специальной военной операции России на Украине. Конашенков рассказал, что России удалось взять под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. «Таким образом, все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены», — резюмировал он.

Конашенков отметил, что теперь российская армия активизирует действия на приоритетных направлениях и, прежде всего, сосредоточится на завершении операции по «полному освобождению Донбасса».

Ранее сообщалось, что Минобороны России впервые раскрыло подробности первого этапа специальной операции на Украине. Российская армия намеревалась заставить противника сконцентрировать основные силы для удержания больших населенных пунктов.

