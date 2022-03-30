Минобороны впервые раскрыло подробности первого этапа операции на Украине

В Минобороны рассказали о подробностях первого этапа российской спецоперации на Украине

Минобороны России впервые раскрыло подробности первого этапа специальной операции на Украине. Российская армия намеревалась заставить противника сконцентрировать основные силы для удержания больших населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев», — сказал он. Российская армия собиралась сковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя без штурма крупных городов, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, объяснили в Минобороны.

Основной целью ВС России на данном этапе операции было нанести вооруженным формированиям киевского режима поражение, которое сделало бы невозможным задействование этих сил на основном направлении действий российской армии — Донбассе. Все задачи и цели, подчеркнули в военном ведомстве, были выполнены.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что специальная операция России на Украине проходит в строгом соответствии с планом. Вместе с тем он отказался повторять планы и задачи операции, так как они и так «хорошо известны».