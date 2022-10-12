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ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины

Президент ОАЭ бен Заид Аль Нахайян: страна готова быть посредником между Москвой и Киевом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге выразил готовность страны стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, если это потребуется, сообщает эмиратское агентство WAM.

«В ходе встречи его высочество (президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — прим. «Ленты.ру») затронул тему возможности продолжения диалога между Россией и Украиной, а президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении эмиратских посреднических усилий», — пишет издание.

Также отмечается, что лидеры двух стран заявили о готовности продолжать укреплять межгосударственные отношения и усиливать сотрудничество.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила использование средств России для восстановления Украины. Она приветствовала готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру и перечислила элементы, которые он будет включать, в том числе возможность Киева защищать страну в будущем.

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Марина Совина
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