В США допустили использование средств России для восстановления Украины

Белый дом допустил использование средств России для восстановления Украины

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила использование средств России для восстановления Украины. Ее слова приводит ТАСС.

Она приветствовала готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру и перечислила элементы, которые он будет включать, в том числе возможность Киева защищать страну в будущем.

«Соблюдение Устава ООН, защита территориальной целостности и суверенитета, восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России, и привлечение к ответственности россиян за преступления, совершенные во время войны», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал решать его через диалог и дипломатию Киева и Москвы, а не их переговоры с Западом. По его мнению, если Россия обладает серьезным настроем по отношению к взаимодействию с Украиной, то ей следует остановить обстрелы украинских населенных пунктов.

