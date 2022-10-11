В Госдепе назвали способ урегулировать конфликт на Украине

Представитель Госдепа Прайс призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс прокомментировал позицию США по ситуации на Украине и слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам с Западом о мире на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал решать его через диалог и дипломатию Киева и Москвы, а не их переговоры с Западом. По его мнению, если Россия обладает серьезным настроем по отношению к взаимодействию с Украиной, то ей следует остановить обстрелы украинских населенных пунктов. «В противном случае это останется лишь пустыми словами», — отметил представитель Госдепа.

«Мы рассматриваем [эти заявления] как позерство. Мы не видим в нем конструктивного и легитимного предложения участвовать в диалоге и дипломатии», — подчеркнул Прайс.

Ранее Лавров уличил США во лжи на тему переговоров с Россией по Украине. Он опроверг заявления о том, что Россия якобы не отвечает на запрос о диалоге по украинской проблематике. «Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали», — подчеркнул он.