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17:03, 5 ноября 2022Россия

В России назвали срок начала мирных переговоров с Украиной

Политолог Ищенко заявил, что к концу 2023 года стороны начнут переговоры по Украине

Фото: Бурджу Окутан / РИА Новости

К концу 2023 года стороны военного конфликта на Украине могут прийти к началу переговоров о мирном урегулировании. Такой срок назвал политолог, военный обозреватель Ростислав Ищенко. Его слова приводит портал «Военное дело».

Эксперт отметил, что любая конфликтная ситуация завершается миром, и даже в процессе ведения боевых действий стороны ищут возможность выйти на мирное решение.

При этом он предположил, что Украина не является субъектом переговоров, лишь объектом. «Украину вообще никто не спрашивает. Вот с Соединенными Штатами мы и будем вести переговоры, когда они будут готовы», — заявил он.

Ищенко добавил, что именно к 2023 году стороны поймут, что дальнейшее ведение боевых действий контпродуктивно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Киева для мира между Россией и Украиной.

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Валерий Розенберг
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