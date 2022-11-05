Зеленский заявил о готовности Украины к честному и справедливому миру

Зеленский озвучил условия Киева для заключения мира между Россией и Украиной

Украина готова к честному и справедливому миру, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, самые ожесточенные бои на протяжении этой недели сосредоточены в Донбассе — в Бахмуте и Соледаре. Зеленский считает, что частичная мобилизация в России и отправка военных на Украину говорит о том, что Москва якобы «не думает о переговорах». «Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет способов обмануть всех вокруг», — отметил он.

Зеленский заявил, что Украина готова «к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее».

«Мир знает нашу позицию. Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор — это наказание всем виновным и полное возмещение Россией причиненного нам ущерба», — озвучил он условия Киева для заключения мира между странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога.

