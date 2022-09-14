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Шольц указал на важное значение переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин не изменил позиции по Украине, но вести диалог нужно

Фото: Christian Mang / Reuters

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по вопросу украинского конфликта, несмотря на это, говорить друг с другом важно. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Канцлер Германии отметил, что российский лидер не изменил своей позиции и также, по его словам, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, «что это было ошибкой» — начать спецоперацию.

«Но тем не менее важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», — подчеркнул Шольц в ходе пресс-конференции.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с Шольцем. Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации.

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Марина Совина
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