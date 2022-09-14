Шольц указал на важное значение переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин не изменил позиции по Украине, но вести диалог нужно

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по вопросу украинского конфликта, несмотря на это, говорить друг с другом важно. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Канцлер Германии отметил, что российский лидер не изменил своей позиции и также, по его словам, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, «что это было ошибкой» — начать спецоперацию.

«Но тем не менее важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», — подчеркнул Шольц в ходе пресс-конференции.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с Шольцем. Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации.