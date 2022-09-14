Шольц указал на важное значение переговоров с Путиным
Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по вопросу украинского конфликта, несмотря на это, говорить друг с другом важно. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.
Канцлер Германии отметил, что российский лидер не изменил своей позиции и также, по его словам, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, «что это было ошибкой» — начать спецоперацию.
«Но тем не менее важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», — подчеркнул Шольц в ходе пресс-конференции.
Ранее Путин обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с Шольцем. Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации.