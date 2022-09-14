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Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили безопасность на Запорожской АЭС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в правительстве Германии, пишет ТАСС.

По информации немецкого кабмина, политики обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы Шольц высказался в пользу дипломатического урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ

Правительство Германии

Кроме того, политики обсудили ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Лидеры договорились продолжать контакты. Последний раз политики говорили по телефону в конце мая.

1 сентября канцлер Германии заявил, что важно продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. (...) Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать

Олаф ШольцКанцлер ФРГ

Ситуация на ЗАЭС

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. В тот же день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на перезапуск электростанции уйдет несколько дней, но пока непонятно, будет ли возможность это сделать. При этом он отметил, что электричество в населенный пункт поступает реверсом из Мелитополя.

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Позднее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС могут вновь запустить, когда линии электропередач будут восстановлены, а фронт — отодвинут от Энергодара.

Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи

Владимир РоговПредседатель движения «Мы вместе с Россией»

Рогов также заявил, что из-за остановки ЗАЭС без отопления может остаться практически весь Энергодар. По его словам, город с населением более 40 тысяч человек «всегда отапливался прежде всего атомной станцией».

То есть побочным продуктом производства был горячий пар и его можно было использовать для отопления всего города. Сейчас как минимум четыре микрорайона города, то есть, по сути, почти весь город у нас под вопросом по отоплению. То есть если атомная станция не работает, город может замерзнуть

Владимир РоговПредседатель движения «Мы вместе с Россией»

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем заявляется, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы станции. Помимо того, агентство сочло необходимым создать вокруг объекта «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», который могут вызвать боевые действия.

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Также эксперты сообщили о ряде инцидентов на Запорожской АЭС, нарушивших принципы ядерной безопасности, и отметили, что остальные три украинские атомные электростанци, кроме Запорожской, безопасно работают.

Помощь Германии Украине

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Без сомнения, Германия и впредь будет поддерживать Украину в военном отношении самым эффективным образом — в тесной координации с союзниками

Кристиане ХофманПредставитель кабмина ФРГ

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт подчеркнула, что Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. По ее словам, Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне. «Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — отметила она.

Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет

Кристина ЛамбрехтМинистр обороны ФРГ

Ламбрехт также сообщила, что Берлин и Варшава начали вести переговоры по созданию центра технического обслуживания военной техники Украины. Она отметила, что ФРГ ведет «очень конкретные» переговоры с Варшавой о создании центра техобслуживания военной техники в восточной Польше. Целью этого центра станет быстрый ремонт поставленного Киеву Западом оружия, такого как гаубицы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что благодаря военной помощи Берлина стало возможным освобождение отдельных городов на Украине.

Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев

Анналена БербокМинистр иностранных дел Германии

Во время визита в Киев Анналена Бербок также не исключила поставку Украине западных танков.

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Марина Совина
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