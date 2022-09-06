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МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Фото: Министерство обороны РФ / AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он появился на сайте организации во вторник, 6 сентября.

В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо прекратить для поддержания физической целостности ЗАЭС.

Кроме того, в нем указывается, что вокруг объекта следует создать «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», который могут вызвать боевые действия. В агентстве заявили, что готовы незамедлительно начать консультации по этому поводу.

Также эксперты сообщили о ряде инцидентов на Запорожской АЭС, нарушивших принципы ядерной безопасности, и отметили, что остальные три украинские атомные электростанци, кроме Запорожской, безопасно работают.

5 сентября делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. До этого стало известно, что специалисты агентства зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

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Варвара Кошечкина
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