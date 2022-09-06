МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он появился на сайте организации во вторник, 6 сентября.

В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо прекратить для поддержания физической целостности ЗАЭС.

Кроме того, в нем указывается, что вокруг объекта следует создать «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», который могут вызвать боевые действия. В агентстве заявили, что готовы незамедлительно начать консультации по этому поводу.

Также эксперты сообщили о ряде инцидентов на Запорожской АЭС, нарушивших принципы ядерной безопасности, и отметили, что остальные три украинские атомные электростанци, кроме Запорожской, безопасно работают.

5 сентября делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. До этого стало известно, что специалисты агентства зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.