Глава МИД ФРГ прибыла в Киев во второй раз с начала спецоперации

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации России на Украине прибыла в Киев и заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке Германией Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Министр заявила, что Германия будет «продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо — поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью».

В Киеве глава МИД ФРГ проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Из соображений безопасности остальная часть программы засекречена.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц попытался поддержать главу МИД страны Анналену Бербок, заявившую о готовности «помогать Украине несмотря на мнение избирателей». При этом партия «Альтернатива для Германии» и левые политики обвинили Бербок в игнорировании воли электората и том, что она фактически обрекает немцев на страдания во имя Украины.