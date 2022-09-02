Шольц попытался защитить Бербок после ее слов о страданиях немцев ради Украины

Die Welt: Шольц поддержал главу МИД Бербок после ее слов о страданиях немцев ради Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался поддержать главу МИД страны Анналену Бербок, заявившую о готовности «помогать Украине несмотря на мнение избирателей». Ее слова вызвали шквал критики, пишет издание Die Welt.

Издание приводит слова пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, рассказавшего, что Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать свою позицию. «Канцлер очень близок к министру иностранных дел и всем другим министрам», — подчеркнул он.

При этом партия «Альтернатива для Германии» и левые политики обвинили Бербок в игнорировании воли электората и том, что она фактически обрекает немцев на страдания во имя Украины. Сама дипломат ранее сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей.