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Шольц попытался защитить Бербок после ее слов о страданиях немцев ради Украины

Die Welt: Шольц поддержал главу МИД Бербок после ее слов о страданиях немцев ради Украины

Фото: Peter Aswendt / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался поддержать главу МИД страны Анналену Бербок, заявившую о готовности «помогать Украине несмотря на мнение избирателей». Ее слова вызвали шквал критики, пишет издание Die Welt.

Издание приводит слова пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, рассказавшего, что Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать свою позицию. «Канцлер очень близок к министру иностранных дел и всем другим министрам», — подчеркнул он.

При этом партия «Альтернатива для Германии» и левые политики обвинили Бербок в игнорировании воли электората и том, что она фактически обрекает немцев на страдания во имя Украины. Сама дипломат ранее сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей.

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Виктория Кондратьева
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