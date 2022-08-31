Глава МИД Германии сочла жителей Украины важнее своих избирателей

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что поддержка Украины для нее важнее мнения избирателей

Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. Слова министра передает РИА Новости.

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Бербок разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией из четырех пунктов. «К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.

