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Глава МИД Германии сочла жителей Украины важнее своих избирателей

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что поддержка Украины для нее важнее мнения избирателей

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. Слова министра передает РИА Новости.

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Бербок разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией из четырех пунктов. «К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.

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Виктория Кондратьева
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